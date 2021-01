Basket

Basket - NBA : Après sa sortie fracassante, James Harden se fait tacler par John Wall !

Publié le 13 janvier 2021 à 11h35 par A.M.

Alors que James Harden s'est lâché en conférence de presse sur sa situation en critiquant ouvertement les Rockets, John Wall ne cache pas son agacement face aux propos de son coéquipier.

Il y a clairement un problème à Houston. Au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir durant la trêve entre les deux saisons, James Harden est sorti du silence après la défaite des Rockets contre les Lakers (100-117). Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas satisfait : « Franchement, on n’est même pas proche de cette équipe, évidemment ce sont les champions en titre, et de toutes les équipes de premier plan. On a pu voir la différence sur les deux derniers matches. On n’est simplement pas assez bon, dans la cohésion, le talent, dans tout. Et c’était évident dans ces deux derniers matches. J’aime cette ville, et j’ai littéralement fait mon maximum. J’insiste, la situation est dingue, et c’est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être corrigée. Merci ». Le message a le mérite d'être clair et il ne plaît pas à tout le monde.

«C’est compliqué quand vous avez certains gars qui ne veulent pas s’impliquer»