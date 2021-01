Basket

Basket - NBA : Shaquille O'Neal s'en prend frontalement à James Harden !

Publié le 15 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

James Harden parti des Rockets de Houston, c'est toute la NBA qui s'enflamme. Et forcément, l'inévitable Shaquille O'Neal a donné son point de vue sur la question.

Rendu officiel ce jeudi, le trade de James Harden aux Nets de Brooklyn a fait énormément parler du côté de la planète NBA. En bien, mais surtout en mal, les premières réactions étant extrêmement houleuses et, pour une grande majorité, à l'encontre du Barbu . C'est notamment le cas de Shaquille O'Neal qui, sans réellement revenir sur son départ, s'est davantage penché sur le comportement de James Harden, inévitablement semblable au sien. Le Shaq , tout comme Harden, avait en son temps un caractère bien trempé, considéré comme nonchalant et empreint de certains caprices. De quoi lui permettre d'émettre des critiques on ne peut plus réfléchies au sujet de James Harden.

« Quand il dit qu’il a tout donné, c’est faux »