Basket - NBA

Basket - NBA : Jordan, James, Bryant... Une légende désigne son GOAT !

Publié le 18 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

LeBron James, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant sont souvent les noms qui reviennent quand il s'agit d'évoquer le meilleur joueur de tous les temps en NBA. Pour un certain Muggsy Bogues, les trois sont assis à la même table même si l'un d'entre eux se démarque !

Le débat qui consiste à désigner un GOAT, comprenez le meilleur joueur de tous les temps, est sans doute celui qui revient le plus souvent dans le monde du sport. Et c'est notamment le cas en NBA où la concurrence entre Michael Jordan et Lebron James est rude. De nombreuses personnalités et autres anciennes gloires se sont déjà frottées à ce sujet épineux. Le dernier en date n'est autre que Muggsy Bogues, ancien joueur devenu légende dans les années 90, reconnu notamment pour être le plus petit joueur NBA de l’histoire (1m60). Période au cours de laquelle il a reçu, à de nombreuses reprises, la foudre d'un certain Michael Jordan. Mais l'ancien meneur des Hornets ne lui en tient pas rigueur comme en atteste son Top 3 des joueurs qui peuvent prétendre à la distinction du GOAT.

« Pour moi, 3 joueurs sont assis à la même table »