Basket - NBA : James, Jordan, Bryant... Une ancienne gloire des Lakers désigne le GOAT !

Publié le 22 décembre 2020 à 23h35 par A.D.

Depuis la sortie du tout premier épisode de The Last Dance, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. Interrogé sur la question, Michael Cooper a éprouver les pires difficultés à départager les Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant et compagnie.

The Last Dance a permis aux férues de NBA de revivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Par la même occasion, la série-documentaire a totalement relancé le débat sur le GOAT. Lors d'un entretien accordé à Lakers Daily , Michael Cooper s'est positionné sur la question. S'il estime que LeBron James est le meilleur joueur actuel, l'ancienne gloire des LA Lakers ne voit pas forcément King James comme le meilleur de tous les temps.

«Le GOAT actuel est LeBron James, mais»