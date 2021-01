Basket

Basket - NBA : Cette confidence rassurante sur le trio Harden-Durant-Irving !

Publié le 15 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Avec l'arrivée de James Harden, qui s'additionne avec la présence de Kevin Durant et de Kyrie Irving, les Nets de Brooklyn sont pour le moment extrêmement critiqués mais les dirigeants tentent d'apaiser les tensions. et de répondre aux interrogations.

James Harden aux Nets de Brooklyn, l'information a été rendue officielle. De quoi faire pleuvoir les critiques sur son bilan sous le maillot des Rockets de Houston, sur son départ et son futur trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving. En bref, ce trade a fait couler énormément d'encre et a fait parler énormément de monde. Alors qu'une majeure partie de la planète NBA se questionne sur la capacité de ces trois superstars à jouer ensemble, le General Manager des Nets de Brooklyn s'est brièvement exprimé à ce propos afin d'essayer de convaincre qu'une cohabitation est plus qu'envisageable.

« Ils ont dit qu’ils voulaient jouer ensemble. Ils ont tous un but commun. »