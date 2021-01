Basket - NBA

Basket - NBA : Trump, Capitole… Après Lebron James, Damian Lillard prend la parole !

Publié le 8 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Joueur des Portland Trail Blazers, Damian LillIard est revenu sur les évènements survenus au Capitole à Washington D.C.

Les sportifs n’ont pu rester muets après les graves événements survenus au Capitole. Des militants de Donald Trump ont pénétré dans l’enceinte du Congrès à Washington afin d’empêcher le bon déroulé du vote censé entériner la victoire de Joe Biden. Des scènes qui ont fait réagir énormément de monde et notamment LeBron James qui a pointé du doigt la différence de traitement entre les manifestants du mouvement Black Lives Matter et les pro-Trump. « Est-ce que vous… comprenez maintenant ?''! Je connais la réponse à cette question. Vous ne comprenez toujours pas parce que, quoi qu'il arrive, vous ne serez toujours pas jugé, regardé tel un fou, enchaîné, battu, pendu, abattu à cause de la couleur de votre peau !!!! » peut-on lire sur le compte Instagram du joueur des Lakers.

« Je sais ce qu'aurait été la situation si les personnes de couleur avaient décidé de prendre ce genre de voie »