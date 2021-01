Basket - NBA

Basket - NBA : Kyrie Irving sixième homme aux Nets ? La réponse !

Publié le 21 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Le Big-Three des Nets de Brooklyn est-il incompatible sur le terrain ? Selon Kendrick Perkins, la solution est toute trouvée afin de régler les problèmes de Steve Nash : mettre Kyrie Irving sixième homme.

Du côté des Nets de Brooklyn, Steve Nash doit gérer un effectif complètement bouleversé. Entre l'arrivée de James Harden en provenance des Rockets de Houston, l'absence de Kyrie Irving puis son retour et donc, la formation d'un Big-Three impressionnant sur le papier mais faiblard défensivement parlant, autant dire que le coach de Brooklyn a du pain sur la planche. Le tout, en pleine saison, ce qui ne lui laisse qu'une courte période d'adaptation. Heureusement pour Steve Nash, nombreux sont celles et ceux à l'instar de Kendrick Perkins qui lui soufflent des solutions à mettre en oeuvre pour faire tourner la machine à plein régime.

« Si j’étais à sa place, je me servirais de Kyrie comme d'un 6ème homme »