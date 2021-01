Basket

Basket - NBA : L'énorme mea culpa de Luka Doncic...

Publié le 18 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Auteur d'une excellente performance sur le plan individuel, Luka Doncic n'a cependant pas évité aux Mavericks un nouveau revers face aux Bulls (101-117) ce dimanche. Le joueur slovène a assumé la responsabilité de cette défaite après la rencontre.

Il y a quelques jours, Luka Doncic n'avait pas hésité à remettre en cause Rick Carlisle pour la défaite des Mavericks face aux Bucks (109-112). Le joueur s'en était pris publiquement à son entraîneur pour ne pas avoir pris l'unique temps-mort restant à Dallas dans les derniers instants du match contre Milwaukee pour mettre un système en place, alors que l'équipe texane ne comptait que trois points de retard sur son adversaire du soir. Ce dimanche, Luka Doncic n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même pour la nouvelle contre-performance de son équipe face à Chicago (101-117).

« J'ai été égoïste »