Basket - NBA : Les premières craintes de Steve Nash sur son Big-Three !

Publié le 21 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

Les Brooklyn Nets ont lancé leur impressionnant Big-Three face aux Cleveland Cavaliers mais cela n'a pas suffit pour éviter la défaite. La faute à une prestation défensive calamiteuse selon Steve Nash, coach des Nets.

Kyrie Irving étant de retour, cette nuit s'est tenue la toute première rencontre pour laquelle Steve Nash et les Brooklyn Nets ont pu aligner leur tout nouveau Big-Three face à une équipe d'apparence prenable. Les Cleveland Cavaliers ont donc été la première franchise à être opposée au trio composé de Kyrie Irving, de Kevin Durant et de James Harden. Au terme d'un match complètement dingue et après deux prolongations, les Cleveland Cavaliers sont parvenus à l'emporter sur le score de 147 à 135, gâchant ainsi les premiers pas du Big-Three. Et pour cause, ce dernier a été intenable offensivement mais a surtout produit une prestation défensive atroce selon leur entraîneur Steve Nash.

« On a laissé des failles partout dans la défense »