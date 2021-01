Basket

Basket - NBA : La réponse de LeBron James aux compliments de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 22 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Dans des déclarations interposées, LeBron James a répondu aux récents compliments de la part de Giannis Antetokounmpo, le flattant à son tour. Bonne ambiance entre les deux superstars.

« Il est le meilleur du monde. Il y a sept ans, j'ai regardé LeBron et j'étais fasciné. LeBron est le meilleur, c'est mon idole. Il en est à sa 17 saison dans la ligue et je n'ai jamais rien entendu de mal à son sujet ! » En décembre dernier, Giannis Antetokounmpo n'a pas tari d'éloge LeBron James, affirmant tout simplement qu'il était le meilleur joueur du monde dans un entretien accordé à CosmoteTV. Le joueur des Bucks de Milwaukee ne fait quant à lui pas l'unanimité, notamment après avoir été sacré MVP pour la seconde saison consécutive, et pourtant, de nombreuses franchises aimeraient s'offrir ses services. Face à cela, LeBron James a répondu quelques mots et il a à son tour évoqué le bien qu'il pense du Greak Freak .

« Ce gars est sacrément bon lui aussi ! »