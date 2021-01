Basket

Basket - NBA : Shaquille O'Neal se prononce sur le futur champion NBA !

Publié le 22 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que la saison a débuté depuis plusieurs semaines maintenant, les pronostics sur le futur champion NBA vont bon train. Shaquille O'Neal s'est livré à ce petit jeu mais, pour lui, il n'y a aucun doute : les Lakers sont les favoris à leur propre succession.

Même si la saison est encore longue, certaines franchises se détachent déjà et endossent le statut de prétendantes au titre de NBA. Qui succédera aux Lakers de Los Angeles ? Les Angelinos eux-mêmes ou bien une toute autre franchise ? Telles sont les questions qui reviennent le plus sur les plateaux de télévision américains ces derniers temps. Après le bon début de saison des Lakers et des Clippers mais aussi la formation d'un impressionnant Big-Three chez les Nets, les prédictions pourraient être bouleversées et pourtant, selon Shaquille O'Neal, il n'y a qu'une seule franchise qui puisse succéder aux Lakers en fin de saison et ce sont les Lakers eux-mêmes.

Les Lakers, « je pense qu’ils méritent d’être les favoris » !