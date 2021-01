Basket

Basket - NBA : Cette légende s'enflamme pour Stephen Curry !

Publié le 24 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Stephen Curry est devenu le deuxième tireur le plus prolifique de l'histoire de la NBA à trois points, dépassant Reggie Miller. Ce dernier n'a pas manqué de féliciter le meneur des Warriors après son exploit.

Ce n'était qu'une question de temps, et c'est désormais chose faite ! Stephen Curry est le deuxième joueur à avoir marqué le plus de tirs à trois points dans l'histoire de la NBA, avec 2562 paniers primés inscrits au cours de sa carrière. S'il n'a pas pu empêcher la défaite de ses Warriors face au Jazz (127-108) samedi soir, le double MVP et triple champion NBA s'est attiré les louanges de Reggie Miller, qu'il a justement dépassé au classement des tireurs à trois points.

« Tu es déjà une inspiration pour beaucoup de jeunes, merci pour tout ! »