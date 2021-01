Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort de Kyrie Irving après les deux défaites des Nets !

Publié le 23 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Même si James Harden a rejoint les Nets pour les renforcer cet hiver, Brooklyn s’est de nouveau incliné face aux Cleveland Cavaliers (125-113) pour une deuxième défaite de suite. Néanmoins, le meneur de jeu Kyrie Irving a tenu à rassurer les supporters des Nets en leur adressant un message clair.

Ce samedi, les Brooklyn Nets se sont de nouveau inclinés face aux Cleveland Cavaliers (125-113) après la défaite de ce jeudi (147-135) face à la même équipe. Collin Sexton (25 points et 9 passes décisives) en a encore fait voir de toutes les couleurs à des Nets qui ont des difficultés défensivement. Pourtant, offensivement, Brooklyn s'est impliqué, à l’image d’un James Harden très critiqué mais pourtant présent collectivement (19 points, 11 passes décisives) ou d’un Kyrie Irving très efficace au shoot, que ce soit aux deux ou trois points (38 points, 5 passes décisives). Ce dernier a d’ailleurs tenu à adresser un message aux supporters des Nets pour les rassurer sur leur état de forme.

« Si vous n’êtes pas avec nous… Vous savez que vous parlerez de notre grandeur de toutes façons »