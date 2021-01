Basket

Basket - NBA : Le retour de Kyrie Irving avec les Nets est imminent !

Publié le 19 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Kyrie Irving a mystérieusement disparu des radars depuis maintenant deux semaines, Steve Nash, son entraîneur, a donné des nouvelles rassurantes du meneur des Nets.

Depuis une semaine, tout semble sourire à Brooklyn. Les Nets ont d'abord récupéré James Harden dans un échange monstrueux avec Houston, Indiana et Cleveland mercredi dernier. Depuis, l'équipe new-yorkaise est invaincue, avec une victoire convaincante contre Orlando (122-115) samedi, puis un succès important lundi contre Milwaukee (125-123), un concurrent direct dans la course au titre NBA. Pour autant, une question demeure à Brooklyn. Quand est-ce que Kyrie Irving effectuera son retour ?

« Je m'attends à ce qu'il joue demain »