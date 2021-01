Basket

Basket - NBA : James Harden envoie un message très fort à Kevin Durant !

Publié le 19 janvier 2021 à 19h35 par A.D.

Alors qu'il vient de signer aux Nets, James Harden évolue désormais aux côtés de Kevin Durant. A peine arrivé à Brooklyn, The Beard est déjà tombé sous le charme de KD, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Il y a un peu moins d'une semaine, James Harden a quitté les Houston Rockets pour s'engager en faveur des Brooklyn Nets. Dans sa nouvelle franchise, The Beard a retrouvé un certain Kevin Durant. Un joueur qu'il admire. Interrogé sur Kevin Durant, James Harden n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau coéquipier et a expliqué que son plus grand souhait était de l'aider à être le meilleur possible.

«Kevin Durant est béni des dieux avec ses 2m13»