Basket - NBA : Quand James Harden était dans le collimateur de Russell Westbrook !

Publié le 16 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Le trade de James Harden chez les Nets de Brooklyn fait beaucoup parler. S’il fait des heureux du côté de la franchise de New-York, il fait aussi le bonheur de certains de ses anciens coéquipiers. Chez les Houston Rockets, Russell Westbrook commençait à s’agacer des sorties nocturnes de The Beard, malgré son affection pour le joueur de 31 ans.

James Harden n’a pas fini de faire parler de lui. Après son trade chez les Brooklyn Nets, The Beard a été mis sous le feu des projecteurs, encore plus que d’habitude. Nombreuses ont été les réactions, négatives ou positives, autour de ce changement d’équipe. Harden formera un trio d’enfer avec Kyrie Irving et Kevin Durant pour le reste de la saison, avec comme objectif d’emmener les Nets au sommet des playoffs. En revanche, c’est l’attitude de l’arrière de 31 ans qui n’a pas plu. Shaquille O’Neal a vivement critiqué James Harden, assurant qu’il n’avait pas tout donné pour les Rockets avant son départ comme il le prétendait. En interne également, on commençait à s’agacer de l’attitude du Barbu .

« Russ était comme 'j'en ai marre de ça' »