Basket - NBA : Les Nets sont déjà conquis par James Harden !

Publié le 18 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Quelques jours seulement après son arrivée à Brooklyn, James Harden a déjà séduit ses nouveaux coéquipiers, comme l'a confirmé Timothé Luwawu-Cabarrot.

« C'est comme s'il était dans l'équipe depuis des années ! » Invité à décrire l'arrivée de James Harden à Brooklyn dans le Sunday Night Live sur beIN Sports dimanche, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a eu aucun mal à vanter les mérites de son nouveau partenaire. Arrivé en provenance de Houston dans un échange monumental impliquant pas moins de quatre équipes mercredi, le MVP de la saison régulière 2018 semble avoir fait l'unanimité dans le vestiaire des Nets.

« Il est arrivé par la petite porte »