Basket - NBA : Shaquille O’Neal lance un énorme avertissement à James Harden !

Publié le 21 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que les Brooklyn Nets viennent de connaître leur première défaite avec le trio Harden-Irving-Durant ce jeudi contre les Cleveland Cavaliers (147-135), les exigences restent toujours à un très haut niveau. Aucun temps d'adaptation n'est permis, notamment pour James Harden, qui a été vivement sous le feu des critiques après son départ forcé des Rockets. Shaquille O’Neal a d'ailleurs été très clair avec The Beard.

Ce jeudi, les Brooklyn Nets se sont inclinés face aux Cleveland Cavaliers (147-135). Pourtant, pour la première fois de la saison, la franchise de New York alignait son trio de choc avec Kevin Durant, Kyrie Irving et le fraîchement débarqué James Harden. Mais rien à faire, les Cavs ont été trop forts, avec un Collin Sexton en feu (42 points, 5 passes décisives). À lui seul, il a mis à terre des Nets ayant mis toutes leurs forces sur le terrain. Et le trio Harden-Durant-Irving a déjà eu droit à ses premières critiques. Mauvaise entente entre les trois superstars ? Visiblement, ce serait le dernier arrivé, James Harden, qui en fait les frais plus que les deux autres.

« S’il ne remporte pas le titre cette saison, son arrivée aux Nets est un échec ! »