Basket - NBA : Durant, Nets... Cette énorme sortie sur LeBron James et les Lakers !

Publié le 21 janvier 2021 à 10h35 par A.M. mis à jour le 21 janvier 2021 à 10h37

Bien que les Nets aient réussi à former un Big-Three très impressionnant sur le papier, le journaliste Bill Simmons estime que les Lakers sont toujours la meilleure équipe de la NBA.

Champions en titre, les Lakers remettent leur titre en jeu avec une concurrence qui semble encore plus forte. En effet, les Clippers sont toujours présents, tandis qu'à l'Est, en plus des Bucks, les Nets ont formé une grosse équipe. Kevin Durant et Kyrie Irving sont de retour de blessures tandis que James Harden a été recruté ces derniers jours. Malgré tout, les Lakers aussi se sont renforcés en densifiant leur rotation avec l'arrivée de Marc Gasol, Denis Schröder, Wesley Matthews ou encore Montrezl Harrell afin d'épauler LeBron James et Anthony Davis. Par conséquent, le journaliste Bill Simmons assure que la franchise californienne est encore favorite pour le titre.

«Les Lakers sont définitivement la meilleure équipe de la ligue»