Basket - NBA : A Miami, on ne voulait pas vraiment de James Harden !

Publié le 20 janvier 2021 à 18h35 par T.M.

Décidé à quitter les Rockets, James Harden a finalement rejoint les Nets. Joueur du Miami Heat, Udonis Haslem a d’ailleurs révélé qu’il n’était pas très chaud à l’idée d’accueillir l’arrière.

La NBA a connu un énorme tremblement de terre. En effet, le feuilleton James Harden a fini par provoquer de nombreux changements dans la Ligue. Alors que l’arrière a réussi à quitter les Rockets pour les Nets, ce trade XXL a toutefois impliqué 4 franchises. Au final, c’est donc Brooklyn qui a accueilli Harden. Mais de nombreuses destinations évoqué pour The Beard à l’instar notamment du Miami Heat. Néanmoins, en Floride, on n’était pas forcément pour ce renfort colossal.

« Impossible à gérer »