Basket - NBA : Après la défaite contre les Warriors, LeBron James s'agace !

Publié le 19 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que les Lakers se sont inclinés face aux Warriors (113-115) ce lundi soir, LeBron James s'en est pris aux arbitres après la rencontre.

Dans la droite lignée de leur titre de champion acquis en octobre dernier, les Lakers réalisent un excellent début de saison. Los Angeles figure à la première place de la Conférence Ouest, avec 11 victoires et 4 défaites. Aucune autre équipe ne fait mieux cette saison en NBA. Pour autant, LeBron James a des raisons d'être mécontent. Son équipe s'est inclinée ce lundi dans un duel très attendu contre les Warriors (113-115). Pire que la défaite, c'est la manière qui a surpris, les Lakers ayant été remontés au score dans le dernier quart-temps alors qu'ils avaient été devant tout au long du match. LeBron James avait d'ailleurs la balle de match en main, mais son tir à trois points à la dernière seconde n'est pas rentré. Forcément, le quadruple champion NBA n'était pas satisfait après le match.

« Les arbitres ont ralenti le jeu »