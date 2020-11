Basket

Basket - NBA : Magic Johnson voit grand pour l’avenir des Lakers !

Publié le 21 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Emmenés par LeBron James et Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont remporté le titre la dernière saison NBA. Malgré cela, la franchise californienne a décidé de renouveler son effectif, pour le plus grand bonheur de Magic Johnson.

Alors que Dwight Howard a récemment quitté les Los Angeles Lakers après une nuit très agitée, les champions en titre ont également enregistré des arrivées significatives dans leur effectif pour la saison prochaine. Ainsi le meneur Denis Schröder (Oklahoma City Thuder), l’arrière Wesley Matthews (Milwaukee Bucks) et l’ailier fort Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) ont aujourd'hui rejoint le roster des Los Angeles Lakers. Magic Johnson, 5 fois champion NBA avec les Lakers dans les années 80, s’est dit emballé après ce recrutement.

« Ils sont en bonne voie pour réussir le back-to-back »