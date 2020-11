Basket

Basket - NBA : Lonzo Ball avertit déjà son frère !

Publié le 19 novembre 2020 à 21h35 par T.M.

En NBA, les prochains duels entre les Pelicans et les Hornets seront particuliers puisqu’on verra les frère Ball, Lonzo et Lamelo, être opposés. Concernant ce duel, Lonzo Ball a d’ailleurs prévenu son frère.

La dynastie Ball se développe un peu plus en NBA. Après LaVar Ball, le père, c’est Lonzo Ball qui a rejoint la ligue en 2017. Après s’être révélé à l’université de UCLA, le meneur de jeu avait été drafté en 2ème position par les Lakers. Désormais, c’est aux Pelicans qu’il officie, mais il ne sera plus seul. En effet, ce mercredi, la draft s’est déroulée de l’autre côté de l’Atlantique et l’une des grandes attractions de celle-ci se nommait Lamelo Ball, frère de Lonzo. Annoncé parmi les premiers picks, le meneur de jeu a été choisi en 3ème par les Charlotte Hornets de Michael Jordan.

« Ça pourrait être une nuit difficile pour lui »