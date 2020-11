Basket

Basket - NBA : Durant, Irving… Un scénario se précise pour l’avenir de James Harden !

Publié le 16 novembre 2020 à 10h35 par T.M.

A l’instar de Russell Westbrook, James Harden pourrait lui aussi quitter les Rockets prochainement. Et sa destination serait déjà identifiée.

Durant la dernière saison, les Houston Rockets pouvaient s’appuyer sur un incroyable duo composé de Russell Westbrook et de James Harden. Toutefois, cela prochainement pourrait être de l’histoire ancienne. En effet, la franchise texane pourrait totalement exploser dans les semaines à venir. Dernièrement, c’est surtout un départ du Marsupilami qui faisait parler dans les médias. Mais voilà que The Beard pourrait également en faire de même. Arrivé à Houston en 2012, James Harden se rapprocherait de plus en plus d’un départ. Et l’avenir du All star de 31 ans pourrait bien s’écrire du côté de Brooklyn.

Un trio XXL pour les Nets ?