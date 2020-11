Basket

Basket - NBA : LeBron James envoie un message fort au nouveau visage des Lakers !

Publié le 19 novembre 2020 à 19h35 par Th.B.

Star incontestée des Los Angeles Lakers, LeBron James est très présent sur les réseaux sociaux. Et via son compte Instagram, King James a validé l’arrivée de Dennis Schröder.

Ayant fait ses classes aux Atlanta Hawks, Dennis Schröder a confirmé lors des deux dernières saisons à l’Oklahoma City Thunder. Depuis un bon moment, les Los Angeles Lakers semblaient être à la recherche d’un nouveau meneur de jeu. Et cette semaine, les Angelinos ont officialisé le trade de l’Allemand contre Danny Green. Anthony Davis a souligné l’importance de cette recrue pour les Lakers ces dernières heures. Et LeBron James s’est montré plus sobre, mais en mettant la barre haute.

« Un vrai chien qui s’ajoute à la meute »