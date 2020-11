Basket

Basket - NBA : La nuit complètement folle d’un coéquipier de LeBron James !

Publié le 21 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Alors que l’inter-saison révèle comme chaque année son lot de trades insolites, Dwight Howard, désormais ex-coéquipier de LeBron James chez les Los Angeles Lakers, n’a pas fait exception à la règle. Et de manière rocambolesque.

Coup de tonnerre à Los Angeles ! Le pivot 8 fois All-Star, Dwight Howard, a décidé de quitter le navire conduit d’une main de maître par LeBron James. À 34 ans et alors qu’il venait de remporter sa première bague de champion NBA, Dwight Howard a choisi de rejoindre les 76ers de Philadelphie à la surprise générale, ce samedi. L’équipe de LeBron James et d’Anthony Davis va se retrouver fortement remaniée la saison prochaine puisque les Lakers ont aussi enregistré les arrivées de Denis Schröder (Oklahoma City Thunder), de Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers) et de Wesley Matthews (Milwaukee Bucks). Seulement, l’histoire du trade de Dwight Howard est particulièrement singulière.

Dwight Howard a annoncé qu’il restait... avant de se rétracter !