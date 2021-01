Basket

Basket - NBA : Le bel hommage de Steve Kerr à Stephen Curry !

Publié le 22 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2021 à 22h36

Malgré la nouvelle défaite des Golden State Warriors face aux New-York Knicks (119-104) ce vendredi, Stephen Curry s’est encore illustré. Outre son shoot phénoménal, le meneur des Warriors a aussi impressionné par sa condition physique incroyable. Ce qu’a tenu à saluer son entraîneur Steve Kerr.

Ce vendredi, les Golden State Warriors ont subi une nouvelle défaite face aux New-York Knicks (119-104). Une désillusion de plus pour la franchise de San Francisco qui n’y arrive pas cette saison (7 défaites pour 8 victoires). L’équipe menée par Stephen Curry stagne à la septième place de la conférence Ouest et n'est pas loin de rater la qualification pour les playoffs de la NBA si elle continue sur cette lancée. Pourtant, Stephen Curry donne tout pour que les Warriors aillent mieux. Ce vendredi encore, Baby Face a sorti une prestation dont lui seul à le secret. Auteur de 30 points et 4 passes décisives, Curry a été très adroit au shoot comme à son habitude. Mais c’est une autre qualité du meneur de 32 ans qui a été vantée.

« Personne ne peut évoluer avec ou sans ballon à ce niveau et faire autant de dégâts »