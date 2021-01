Basket

Basket - NBA : Draymond Green raconte son plus beau souvenir avec Kobe Bryant !

Publié le 20 janvier 2021 à 22h35 par A.D.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant a laissé un grand vide dans la planète NBA. Près d'un an après le décès de Black Mamba, Draymond Green lui a rendu un nouvel hommage en racontant son souvenir le plus marquant avec lui.

Kobe Bryant a laissé une trace indélébile dans l'esprit de Draymond Green. Lors de ses débuts en NBA, l'homme fort des Golden State Warriors a été impressionné par la charge de travail du défunt Black Mamba. Alors qu'il a affronté les Lakers ce mardi, Draymond Green a profité de l'occasion pour revenir sur son souvenir le plus marquant avec Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier.

«Je regarde Kobe Bryant, rien d'autre n'a d'importance à l'heure qu'il est»