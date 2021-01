Basket

Basket - NBA : Le discours poignant de LeBron James sur Kobe Bryant...

Publié le 20 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Auteur d’une remarquable saison avec les Lakers pour le moment, LeBron James montre encore toute l’étendue de son talent, malgré ses 36 ans. S’il arrive à ce haut niveau de performance, c’est en partie grâce à son mental d’acier. Un mental qui lui permet d’ailleurs d’éviter de repenser à des moments douloureux de sa carrière, notamment le décès de son ami Kobe Bryant.

Ce mardi, les Lakers se sont inclinés face aux Golden State Warriors (115-113). Une défaite que LeBron James a eu du mal à encaisser, surtout après cette remontée incroyable au score de la part des Warriors dans le dernier quart-temps. Auteur d’un bon match (19 points, 5 passes décisives et 5 rebonds), James a encore pu démontrer l’amplitude de ses capacités physiques. S'il arrive encore à performer de la sorte, et ce en dépit de son âge (36 ans), c’est en partie dû à son mental de gagnant qui lui permet de garder son sang froid tout le long d'une rencontre. Mais ce dernier lui permet également d'éviter de ressasser des moments douloureux et compliqués qu’il a eu à affronter pendant sa carrière longue de 18 ans, notamment le décès tragique de son ami et légende de la NBA, Kobe Bryant.

« Il nous regarde de là haut avec Gigi, et il doit être fier de ce que nous essayons d’accomplir avec la franchise »