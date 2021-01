Basket - NBA

Basket - NBA : Le constat accablant de Westbrook sur son début de saison !

Publié le 25 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Depuis son arrivée aux Wizards, Russell Westbrook enchaîne les performances au rabais et il en est bel et bien conscient. Malgré cela, il reste déterminé afin de mettre un terme à cette mauvaise dynamique.

Irrégularité et pépins physiques ne font pas bon ménage, et ce n'est pas Russell Westbrook qui va dire le contraire. À 32 ans, le nouveau joueur des Washington Wizards, échangé avec John Wall par les Houston Rockets, est à la peine. Sérieusement blessé à la cuisse pendant un temps, Westbrook a fait son retour, mais il peine à retrouver le rythme et à afficher à nouveau son niveau d'antan. Lui, le MVP 2017, fait preuve d'une grande maladresse aux tirs avec seulement 37% de réussite en moyenne - son pire pourcentage en carrière - mais aussi au niveau de la gestion du ballon avec 5,1 ballons perdus par rencontre. Des signes qui ne trompent pas et qui se sont encore vérifiés lors de la défaite des Washington Wizards contre les San Antonio Spurs. De quoi irriter Russell Westbrook.

« Je dois être meilleur et je dois me bouger le cul. »