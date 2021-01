Basket - NBA

Basket - NBA : Popovich, Duncan... Cette douloureuse anecdote de Tony Parker !

Publié le 21 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Qu'auraient été les Spurs de San Antonio de l'époque de Tony Parker sans la rigueur de Gregg Popovich ? Sans doute pas l'une des franchises les plus récompensées de cette époque, comme en atteste cette anecdote dévoilée par TP.

Dominante dans les années 2000, la franchise des Spurs de San Antonio a remporté 5 titres entre 1999 et 2014. Sous la houlette du trio composé de Tim Duncan, de Manu Ginobili et de Tony Parker, la troupe de Gregg Popovich a remporté 4 titres. Des récompenses obtenues non sans efforts et sans sacrifices, qui se ressentaient au quotidien, tant la rigueur et la stabilité étaient au rendez-vous dans cette équipe. À son arrivée en NBA en 2001, Tony Parker a été frontalement confronté à ce climat de travail pur et dur mais rien ne l'a effrayé pour autant. Lui, le bourreau de travail, s'est toujours donné le moyen de ses ambitions, allant contre vents et marrées, mais surtout contre les coups de sang de ses nouveaux coéquipiers voire de son nouvel entraîneurs pour s'imposer dans cette franchise comme le meilleur joueur de basket français de tous les temps. Et ce n'est pas Tony Parler qui dirait le contraire.

« Dehors, dégage de là ! »