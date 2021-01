Basket

Basket - NBA : Sans pitié face à Cleveland, LeBron James révèle son secret !

Publié le 26 janvier 2021 à 12h35 par A.M.

Avec ses 46 points, LeBron James n'a laissé aucune chance aux Cavaliers (115-108). Sans pitié avec son ancienne franchise, le King révèle comment il a été boosté.

Le retour de LeBron James à Cleveland est toujours un petit évènement. Cela tombe bien, les Lakers étaient en déplacement dans l'Ohio lundi soir, l'occasion pour le King de se mettre en lumière face aux Cavaliers, franchise avec laquelle il a débuté en NBA et à laquelle il a offert son premier et unique titre. Mais LeBron James n'est pas du genre à faire dans les sentiments. Grâce à ses 46 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, les Lakers se sont imposés sur le parquet des Cavs (115-108).

«C’est une bonne chose pour lui que je ne vienne qu’une seule fois par an»