Basket - NBA : Lonzo Ball met les choses au point pour son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que son nom revient avec insistance dans les rumeurs de trade, Lonzo Ball s'est exprimé sur son futur après son excellente performance contre Milwaukee (131-126) vendredi soir.

Sélectionné en deuxième position de la Draft par les Lakers en 2017, Lonzo Ball avait connu des débuts extrêmement médiatisés en NBA, la faute notamment aux frasques de son père, LaVar Ball. Envoyé depuis chez les Pelicans dans le transfert qui a amené Anthony Davis à Los Angeles à l'été 2019, le joueur de 23 ans n'a jamais convaincu les dirigeants des Pelicans de lui offrir une longue et juteuse prolongation de contrat, contrairement à Brandon Ingram. Résultat : Lonzo Ball pourrait se retrouver libre de tout contrat à l'issue de la saison, et son nom revient avec insistance dans les rumeurs de transfert. Le principal intéressé a commenté ces bruits de couloir vendredi soir.

« Je fais mon maximum pour rester très loin de tous les bruits. »