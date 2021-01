Basket

Basket - NBA : Les confidences de Klay Thompson sur sa blessure !

Publié le 31 janvier 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que Klay Thompson va connaitre une deuxième saison blanche, le joueur des Warriors a fait le point sur sa situation.

Lors des Finales 2019, contre les Raptors, Klay Thompson subissait une terrible blessure, en se faisant une rupture des ligaments croisés du genou. Eloigné des terrains pendant de longs mois, le joueur des Warriors a raté toute la saison dernière pour se préparer et revenir au top pour ce nouvel exercice. Toutefois, le sort s’est acharné sur le coéquipier de Stephen Curry. Avant le début de la saison, Klay Thompson a connu une autre très grosse blessure, une rupture du tendon d’Achille. Alors qu’il va encore passer la saison sur le côté, l’arrière de Golden State en a dit plus sur ce qu’il vivait actuellement.

« Je prévois de jouer pendant longtemps »