Basket - NBA : Ces révélations surprenantes sur Stephen Curry !

Publié le 27 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’une très belle performance lors de la victoire face aux Minnesota Timberwolves ce mardi (130-108), Stephen Curry a pu démontrer une nouvelle fois son aisance au shoot. L’occasion pour son ancien coéquipier Andrew Bogut de révéler l’un de ses secrets lorsqu’il fait un mauvais match.

Les Golden State Warriors ont repris goût à la victoire ce mardi face aux Minnesota Timberwolves (130-108). Si la défense des Warriors a été de qualité comme l’a expliqué Steve Kerr à la sortie de la rencontre, la franchise de San Francisco a pu de nouveau compter sur l’adresse de Stephen Curry au tir. Auteur de 36 points, le meneur des Warriors a de nouveau sorti une performance de haute qualité. Moyen en première mi-temps, Curry a permis à son équipe de prendre le large lors du quatrième quart-temps, en enchaînant 15 points en seulement trois minutes. S’il peut compter sur une précision au shoot, dont il a fait sa spécialité, ou encore une excellente condition physique, Curry peut aussi compter un mental d’exception.

« Il va sur les réseaux sociaux et puis revient lâcher 30 points en seconde mi-temps »