Basket - NBA

Basket - NBA : Cette révélation sur la condition physique de Stephen Curry !

Publié le 23 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Les Golden State Warriors auront l’occasion de se rattraper ce dimanche contre les Utah Jazz après leur défaite contre les New-York Knicks ce vendredi (119-104). Stephen Curry pourra encore démontrer tout son talent au shoot. Mais récemment, c’est sa condition physique qui impressionne en NBA. Et son secret pour récupérer plus rapidement que les autres au cours d’un match vient d’être dévoilé.

En méforme sur ce début de saison de NBA, malgré les performances toujours aussi phénoménales de Stephen Curry, les Golden State Warriors auront à coeur d'inverser la vapeur face aux Utah Jazz de Rudy Gobert ce dimanche. Si le meneur de jeu des Warriors se donne corps et âme, son équipe est pour l’instant classée à la septième place de la conférence Ouest et est très proche de ne pas être qualifiable pour les playoffs. Pourtant, Stephen Curry impressionne toujours autant. Avec une moyenne de points de 28,2 et 6,1 passes décisives, Baby Face montre qu’il est toujours l’un des meilleurs de la NBA cette saison. S’il a toujours été adroit au tir depuis le début de sa carrière, Curry a développé un autre atout, qui lui permet d’être efficace dans son exercice favori.

« Curry peut souvent ramener son rythme cardiaque à moins de 80 battements par minute pendant un temps-mort de 90 secondes »