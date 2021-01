Basket

Basket - NBA : LeBron James envoie un message fort aux nouveaux joueurs des Lakers

Publié le 22 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2021 à 19h37

Ce vendredi, les Los Angeles Lakers se sont imposés face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (113-106). Les Lakers restent invaincus à l’extérieur cette saison. Une performance qui résulte d’une cohésion d’équipe de plus en plus forte comme l’explique LeBron James, qui a hâte de voir comment les nouveaux joueurs s’intégreront au groupe.

Les Los Angeles Lakers continuent sur leur lancée à l’extérieur. Première de la conférence Ouest, l’équipe de LeBron James s’est imposée sur le parquet des Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (113-106). Et comme à son habitude, James a mené sa franchise à la victoire. Auteur de 34 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, King James a encore été étincelant et les Bucks n’ont rien pu y faire. James a d'ailleurs reçu les compliments de son adversaire, Giannis Antetokounmpo. Une victoire de plus pour des Lakers qui n’ont jamais connu la défaite à l’extérieur cette saison. Une performance qui a le mérite d’être souligné. Et pour LeBron James, ce progrès résulte d’un travail de tous les joueurs à l’entraînement.

« C’est une question d’alchimie »