Basket - NBA : Steve Nash attend plus de James Harden !

Publié le 26 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Steve Nash n'a pas hésité à montrer du doigt le manque d'agressivité de James Harden depuis son arrivée à Brooklyn.

« Je pense que j’ai manqué d’agressivité pendant toute la rencontre. » James Harden n'a pas cherché à fuir ses responsabilités à l'issue du match de son équipe la nuit dernière. Si Brooklyn a fini par s'imposer (98-85) face à une équipe de Miami toujours privée de Jimmy Butler, de Tyler Herro et d'Avery Bradley lundi soir, l'ancien joueur de Houston n'était pas satisfait par sa propre performance. Steve Nash, son entraîneur, était lui aussi mécontent du niveau de jeu affiché par James Harden.

« Nous verrons un James meilleur qui attaquera plus »