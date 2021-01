Basket

Basket - NBA : Ces révélations fortes sur Nicolas Batum !

Publié le 30 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

En pleine renaissance du côté des Clippers, Nicolas Batum semble s'être parfaitement adapté à son nouvel environnement. Un constat également dressé par Steve Clifford, son ancien entraîneur aux Hornets.

Nombreux étaient ceux qui le croyaient fini. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, s'enthousiasment pour Nicolas Batum alors que ce dernier renaît pleinement chez les Clippers de Los Angeles. Parfaitement intégré, le Français a été lancé dans le 5 majeur en début de saison et s'est attiré les compliments de son entraîneur, de ses coéquipiers et même de ses concurrents directs à cette place de titulaire dans l'effectif des Clippers. Autant dire que Nicolas Batum fait désormais l'unanimité et pour cause, il convient à merveille dans un rôle de glue-guy, ce joueur intelligent qui joue en fonction des stars de l'équipe, ici Paul George et Kawhi Leonard. Alors que les Clippers affrontaient le Magic d'Orlando, Batum retrouvait un certain Steve Clifford, son ancien entraîneur du côté des Hornets de Charlotte, entre 2015 et 2018. Et autant dire que ce dernier a fait part de sa joie de voir son ancien protégé revivre de la sorte.

« C’est le gars avec qui tout le monde veut être sur le terrain ! »