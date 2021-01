Basket

Basket - NBA : John Wall lâche un tacle à James Harden !

Publié le 27 janvier 2021 à 21h35 par La rédaction

Interrogé sur la bonne dynamique actuelle des Rockets, John Wall a lâché une critique à peine voilée à James Harden.

Deux semaines sont passées depuis le transfert de James Harden des Rockets vers les Nets. Le MVP de la saison régulière 2018 réclamait son transfert à cor et à cri, et ses vœux ont finalement été exaucés lorsque Houston l'a envoyé à Brooklyn dans une transaction qui impliquait également les Pacers et les Cavaliers. Si la principale contrepartie obtenue par Houston dans cet échange - un wagon de tours de Draft - n'aura pas d'influence sur les résultats de l'équipe avant plusieurs mois, voire plusieurs années, certains nouveaux arrivants, comme Victor Oladipo et Dante Exum, ont fait une arrivée remarquée, comme l'a confirmé John Wall.

« Ça vient du fait d’avoir des joueurs qui se donnent des deux côtés du terrain »