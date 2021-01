Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de Damian Lillard !

Publié le 26 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Damian Lillard était tout sauf satisfait par la défaite de Portland face au Thunder (122-125) lundi soir.

La régularité est loin d'être la qualité première des Portland Trail Blazers ces derniers temps. Portland a développé la fâcheuse tendance d'alterner victoire et défaite d'un match sur l'autre. Ainsi, il était tout sauf surprenant de voir la franchise de l'Oregon s'incliner à domicile face au Thunder (122-125) lundi, 24 heures seulement après un succès face aux Knicks (116-113). Les effets de cette inconstance ne se font pas ressentir au classement pour le moment, Portland figurant à la cinquième place de la Conférence Ouest avec neuf victoires et sept défaites, mais Damian Lillard n'apprécie que modérément le relâchement de son équipe.

« On n’a pas fait les efforts pour gagner un match NBA »