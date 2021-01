Basket

Basket - NBA : Popovich s'enflamme pour Doncic !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 23 janvier 2021 à 15h37

Les Mavericks ont dominé les Spurs (122-117) vendredi soir, ce qui a donné l'occasion à Gregg Popovich de féliciter Luka Doncic après une nouvelle performance de haut vol.

Une semaine après s'être emporté contre son entraîneur, Luka Doncic avait enfin des raisons de sourire vendredi soir. Les Mavericks ont dominé les Spurs (122-117) dans un duel entre deux équipes texanes. Ce succès a d'ailleurs permis à Dallas de remonter à la septième place de la Conférence Ouest, avec huit victoires et sept revers. Luka Doncic a joué un rôle fondamental dans le succès des Mavs, ajoutant 11 rebonds et neuf passes décisives à ses 36 points. Cette prestation a été suffisamment impressionnante pour valoir les louanges de Gregg Popovich, l'entraîneur adverse.

« Doncic ? La quintessence du basketteur »