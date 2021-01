Basket

Basket - NBA : La grosse réponse de Trae Young aux critiques de Steve Nash !

Publié le 20 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Récemment critiqué par Steve Nash pour sa tendance à trop chercher des fautes, Trae Young a donné sa réponse à l'entraîneur des Nets.

Après deux premières saisons prometteuses dans la NBA, Trae Young est attendu au tournant cette année. Les Hawks se sont renforcés durant l'intersaison, avec les arrivées de Rajon Rondo, de Bogdan Bogdanovic et de Danilo Gallinari, dans l'espoir de retourner en playoffs. Pour autant, Atlanta est à la peine, avec seulement 6 victoires et 7 défaites à la mi-janvier. Trae Young n'est pas pour rien dans le début de saison décevant de son équipe : sa moyenne de 22.9 points par match n'efface pas des pourcentages calamiteux au tir (38.6% de réussite) et à trois points (27.4%). Forcément, le joueur de 22 ans s'est attiré quelques critiques.

« Il a fait pareil et il y arrivait très bien »