Basket - NBA : Le bel hommage de Curry à Reggie Miller !

Publié le 24 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Golden State Warriors se sont inclinés face à l’Utah Jazz (127-108). S’ils n’arrivent pas à mettre fin à cette série noire, Stephen Curry enchaîne les performances de haut niveau. Face aux Jazz, le meneur a dépassé Reggie Miller au nombre de trois points inscrits et a tenu à lui adresser un très bel hommage.

Malgré la nouvelle défaite des Golden State Warriors face aux Utah Jazz de Rudy Gobert (127-108) ce dimanche, Stephen Curry a encore illuminé la rencontre de tout son talent. Auteur de 24 points, 7 passes décisives et 7 rebonds, le meneur des Warriors a une nouvelle fois été très efficace à longue distance. Ayant inscrit cinq de ses dix tentatives, Curry est passé devant Reggie Miller au classement des meilleurs scorers à trois points, et se place deuxième, juste derrière Ray Allen, qu’il devrait rejoindre sans trop de problèmes. Si Miller a tenu à s’adresser à Baby Face en personne après la rencontre pour saluer sa magnifique performance en carrière, Curry n’a pas manqué de lui rendre un hommage sublime.

« J’ai toujours dit que j’avais essayé d’unir Steve Nash et Reggie »