Basket - NBA : Kevin Durant rend un vibrant hommage à Kyrie Irving !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h35 par A.D.

Exceptionnel lors du quatrième quart-temps face au Miami Heat, Kyrie Irving a été encensé par Kevin Durant, son coéquipier du côté des Brooklyn Nets.

Les Brooklyn Nets peuvent remercier Kyrie Irving. Auteur de 18 points lors du dernier quart-temps face au Miami Heat ce dimanche, le natif de Melbourne a été l'un des grands artisans de la victoire new-yorkaise (128-124). Ce qui n'a pas du tout échappé à Kevin Durant, loin de là. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , KD a mis en lumière la performance XXL de Kyrie Irving et n'a pas manqué de faire son éloge.

«C’est un joueur de classe mondiale, et un grand coéquipier»