Basket - NBA : Antetokounmpo, MVP... La grosse sortie de LeBron James !

Publié le 24 janvier 2021 à 9h35 par A.D.

Double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo a devancé LeBron James la saison dernière. Alors qu'il devrait batailler une nouvelle fois avec la star des Bucks pour cette distinction personnelle cette saison, LeBron James a fait passer un message clair sur leur concurrence.

Lors des deux dernières saisons, Giannis Antetokounmpo a reçu le titre honorifique de MVP. Alors qu'il aurait pu remporter ce précieux sésame, LeBron James devra batailler une nouvelle fois avec l'ailier des Bucks cette saison. Mais pour la star des Lakers, pas question de penser à ça pour le moment. En conférence de presse, LeBron James a expliqué clairement que sa concurrence avec Giannis Antetokounmpo était le cadet de ses soucis et qu'il préférait se concentrer sur son équipe.

«Battre Giannis Antetokounmpo ? Je me fous complètement de ça»