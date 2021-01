Basket

Basket - NBA : Ça a chauffé entre John Wall et Russell Westbrook !

Publié le 27 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

John Wall et Russell Westbrook se retrouvaient pour la première fois depuis leur échange durant l'intersaison, l'occasion pour eux de se prendre la tête, sur le parquet puis en conférence de presse.

Dans l'un des échanges les plus marquants de l'intersaison, Houston et Washington avaient conclu un transfert voyant John Wall rejoindre les Rockets et Russell Westbrook prendre le chemin des Wizards. Les deux joueurs ont connu des fortunes diverses avec leur nouvelle équipe respective après un mois de saison régulière. Les Rockets de John Wall ont vu James Harden quitter la franchise pour s'en aller à Brooklyn alors que les Wizards de Russell Westbrook ont eu du mal jusqu'ici, enchaînant les contre-performances et ratant deux semaines de compétition à cause du coronavirus. Ce mardi, les deux meneurs étaient opposés pour la première fois depuis leur transfert, et leur duel a fait des étincelles sur le parquet puis en dehors.

« Russell Westbrook me massacre depuis des années »