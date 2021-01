Basket

Basket - NBA : Luka Doncic s'emporte après une nouvelle défaite !

Publié le 30 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Les Mavericks de Dallas nonchalants sur le parquet ? C'est en tout cas le terrible constat dressé par Luka Doncic alors que son équipe enchaîne les défaites...

Rien ne va plus chez les Mavericks de Dallas qui enchaînent les défaites (8 victoires pour 11 défaites) et dégringolent au classement (13ème place de la conférence Ouest). De nouveau battus par le Jazz de Utah (120-101), les coéquipiers d'un Luka Doncic à la peine - malgré ses 25 points, 7 passes décisives, et 6 rebonds - se sont montrés impuissants. Pourtant bourrée de potentiel, la franchise texane peine à le concrétiser et à s'affirmer comme une véritable menace cette saison. Un statut revu à la baisse qui a le don d'énerver Luka Doncic mais, pas plus que l'attitude nonchalante affichée sur le parquet.

«Pour le moment, on donne sincèrement l’impression qu’on s’en fout sur le terrain»