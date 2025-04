Mbappé : Coup de tonnerre au Real Madrid, la réponse cash

Pierrick Levallet

L’élimination contre Arsenal en Ligue des champions a laissé des traces au Real Madrid. Le club madrilène pourrait notamment se séparer de Carlo Ancelotti, désigné par certains comme le principal responsable de ce fiasco, au cours des prochaines semaines. L’entraîneur de Kylian Mbappé s’est toutefois montré assez cash au sujet de son avenir en conférence de presse ce samedi.

Le Real Madrid se voyait rafler tous les trophées avec Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais rien ne s’est passé comme prévu en Ligue des champions. Le club madrilène s’est fait éliminer par Arsenal en quart de finale ce mercredi soir. Et ce fiasco a laissé des traces, puisque Carlo Ancelotti pourrait être démis de ses fonctions, probablement dans les prochains jours selon la presse anglaise.

Ancelotti bientôt viré du Real Madrid ?

En Espagne, on a fait savoir que le technicien italien serait d’ores et déjà assuré de ne pas être sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Quelques noms ont même déjà été évoqués pour le remplacer, comme Xabi Alonso et Jürgen Klopp. Reste maintenant à savoir quand ce coup de tonnerre frappera Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Carlo Ancelotti s’est en tout cas montré très cash sur le sujet.

«Je ne veux pas parler de mon avenir maintenant»

« Est-ce que je serai sur le banc pendant la Coupe du monde des clubs ? J'en parlerai au club à la fin de la saison. Je ne veux pas parler de mon avenir maintenant. Je parlerai au club à la fin de la saison. Je ne veux pas parler maintenant. Est-ce que je parlerai de mon avenir à la fin de la saison ou après la Coupe du monde des clubs ? Je ne sais pas » a lancé l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse ce samedi, dans des propos rapportés par AS. Le message est passé.