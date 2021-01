Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour ce joueur des Lakers

Publié le 28 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré la défaite contre les Sixers ce jeudi (107-106), LeBron James n’a pas que du négatif à retenir de la rencontre. Le joueur des Lakers a notamment tenu à adresser un message fort à Alex Caruso après le match.

Si les Los Angeles Lakers se sont inclinés face aux Sixers ce jeudi (107-106), LeBron James s’est encore illustré pendant la rencontre. Avec 34 points et 6 passes décisives, le numéro 23 des Lakers a montré qu’à 36 ans, il dominait encore la NBA. Même s’il n’a pas pu éviter la défaite à son équipe, qui a perdu la première place de la conférence Ouest au profit du Jazz de Rudy Gobert, LeBron James n'a pas eu que du négatif à retenir de la rencontre. King James est fier de ses coéquipiers. La future légende de la ligue a même été impressionné par l’un d’eux.

« Il peut tout faire à la fois. Il sait tout faire »